Сандерленд не позволил Ман Сити приблизиться к Арсеналу
«Горожане» не смогли победить в Вирсайде
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Сандерленд и Манчестер Сити закрывали программу 19 тура АПЛ. Матч завершился со счётом 0:0.
Хосеп Гвардиола впервые с 2017 года посетил Версайд, встретив сильное сопротивление новичка АПЛ.
Во второй раз подряд в заявке Сандерленда оказался игрок молодёжной сборной Украины Тимур Тютеров, который провёл игру в запасе.
Осечка Манчестер Сити не позволила приблизиться к Арсеналу, отставая от лидера первенства на 4 балла.
АПЛ. 19 тур
Сандерленд = Манчестер Сити 0:0