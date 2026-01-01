Сандерленд и Манчестер Сити закрывали программу 19 тура АПЛ. Матч завершился со счётом 0:0.

Хосеп Гвардиола впервые с 2017 года посетил Версайд, встретив сильное сопротивление новичка АПЛ.

Во второй раз подряд в заявке Сандерленда оказался игрок молодёжной сборной Украины Тимур Тютеров, который провёл игру в запасе.

Осечка Манчестер Сити не позволила приблизиться к Арсеналу, отставая от лидера первенства на 4 балла.

АПЛ. 19 тур

Сандерленд = Манчестер Сити 0:0