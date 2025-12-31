Сергей Разумовский

В 19-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью с Вулверхэмптоном.

Хозяева вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Зиркзе. Однако удержать преимущество до перерыва не смогли: еще до перерыва Крейчи сравнял счет. И именно эти два мяча определили итог встречи.

Осечка в игре с аутсайдером больно бьет по надеждам МЮ набрать ход и выдать победную серию. Особенно символично это выглядит на фоне истории с одним из болельщиков Манчестер Юнайтед, который пообещал не стричься до тех пор, пока команда не выиграет пять матчей подряд: после потери очков в таком поединке складывается впечатление, что ждать на ту стрижку придется еще долго.

Манчестер Юнайтед набрал 30 очков и догнал Челси в борьбе за Лигу Европы. Ливерпуль (32), замыкающий зону Лиги чемпионов, имеет возможность оторваться от конкурентов.

АПЛ, 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:1

Голы: Зиркзе, 27 – Крейчи, 45

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Хевен (Йоро 75), Мартинес, Шоу, Каземиро, Угарте (Мантато 75), Доргу, Зиркзе (Дж. Флетчер 46), Кунья, Шешко

Вулверхэмптон: Са, Москера, Догерти, Крейчи, Чачуа, Ариас (Вольфе 90+5), Жоао Гомес, Мане, Буэну, Арокодэре (Ларсен 65), Хван (Лопес 88)

Предупреждения: Чачуа, 63, Ларсен, 90+5