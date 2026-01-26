Форвард английского Сандерленда Назарий Русин может вернуться в чемпионат Украины, который он покинул в сентябре 2023 года, сообщает ТаТоТаке.

Главный тренер «чёрных котов» Режис Ле Бри не рассчитывает на 27-летнего нападающего, так как он не входит в его долгосрочные планы. Клуб готов попрощаться с украинцем, чтобы освободить место в заявке для других легионеров.

Основным претендентом на Русина являются львовские Карпаты, которые планируют усилить атакующую линию в трансферное зимнее окно. Однако препятствием может стать позиция польской Арки из Гдыни, где форвард выступает на правах аренды до конца сезона 2025/26. Если польский клуб не согласится досрочно вернуть игрока, Карпатам придётся ждать следующего трансферного периода. В этом сезоне Русин провел 13 матчей и отметился одним забитым голом.

Ранее экс-игрок Карпат нашёл новую команду.