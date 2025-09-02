Украинский форвард Сандерленда Назарий Русин продолжит карьеру в чемпионате Польши, став игроком Арки Гдыня. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

26-летний нападающий будет выступать на правах аренды – соглашение рассчитано на один год. Предыдущую весеннюю часть сезона Русин провел в хорватском Хайдуке, где сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около одного миллиона евро.

Русин – воспитанник ФК Львов, из которого летом 2015 года перешел в Динамо. В дальнейшем нападающий играл в аренде за луганскую Зарю, варшавскую Легию, СК Днепр-1 и одесский Черноморец. Летом 2022 года за 250 тысяч евро стал игроком Зари, а через год Сандерленд выкупил его за 2,5 млн евро. Контракт с английским клубом действует до лета 2027 года.

Арка Гдыня является новичком польской Экстраклясы. После семи туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

