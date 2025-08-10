Левый защитник Артур Масуаку официально стал игроком Сандерленда, сообщает сайт клуба. Контракт с 31-летним конголезцем рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее Артур покинул Бешикташ на правах свободного агента.

В августе 2022 года Масуаку перешел в стамбульский клуб на правах аренды из Вест Хэм Юнайтед, а в июле 2023 года за него заплатили 2 миллиона евро. За черно-белых он провел 108 матчей, забил три гола и сделал 18 результативных передач, выиграв Кубок и Суперкубок Турции.

За молотобойцев Масуаку выступал с 2016 по 2022 год, проведя 128 игр, в которых отметился двумя голами и десятью ассистами. Ранее конголезец играл за Олимпиакос и свой родной клуб Валансьен. В сборной ДР Конго на счету Масуаку 36 матчей, три гола и два асиста.

