Сантос договорился с Неймаром
Клуб отблагодарил «Принца» за спасение
около 1 часа назад
Неймар / Фото - Getty Images
Сантос сообщил на ресурсах клуба, что достигнута договоренность с Неймаром по новому контракту.
Культовый бразилец переподписал контракт с родным клубом до 31 декабря 2026 года,
Таким образом, Сантос отблагодарил его за вклад в сохранение прописки на следующий сезон Серии А.
Прошлой зимой Неймар вернулся в Сантос, провел 30 матчей: 11 голов, 4 ассиста.
