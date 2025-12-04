Нападающий Сантоса Неймар поделился мыслями о дальнейшей карьере на фоне того, что его текущий контракт с клубом действует только до 31 декабря 2025 года.

Мой приоритет всегда отдается Сантосу, - приводит слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.

Именно так форвард охарактеризовал свою позицию по поводу возможного продолжения сотрудничества. Сегодня 33-летний нападающий стал главным героем матча 37-го тура чемпионата Бразилии, где Сантос уверенно победил Жувентуде 3:0. В этой игре Неймар оформил хет-трик и продолжил свою результативную серию из трех игр.

В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи.