Павел Василенко

Португальский тренер Фернанду Сантуш впервые прокомментировал свою отставку с поста наставника сборной Азербайджана за день до матча отбора ЧМ-2026 против команды Украины.

«Не могу не поблагодарить президента АФФА за проявленное уважение и внимание, которое он всегда оказывал. Я также благодарю народ Азербайджана за гостеприимство и любовь, которые они мне предоставляли на протяжении всего этого периода. В сентябре 2024 года я представил комплексный план с необходимыми корректировками. Этот план похож на другие, которые я разрабатывал в моих предыдущих местах работы. Надеюсь, этот проект будет полезен АФФА и станет стимулом для необходимых инвестиций в создание и развитие новых талантов, которые позволят достигать лучших результатов в будущем. Желаю всем удачи», – заявил Сантуш в комментарии SIC Noticias.

Матч квалификации на чемпионат мира-2026 Азербайджан – Украина пройдет во вторник, 9 сентября, и начнется в 19:00 на стадионе в Баку.

В первом туре сборная Украины уступила команде Франции (0:2), а Азербайджан потерпел фиаско в поединке с Исландией (0:5).