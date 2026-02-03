Сассуоло отказался от идеи трансфера Конопли
Итальянский клуб прекратил работу над возможным переходом украинского защитника
Юхим Конопля/фото: Шахтер
Итальянский клуб Сассуоло отказался от подписания правого защитника донецкого Шахтёра Юхима Конопли, сообщает инсайдер Антонио Парротто.
Руководство команды Серии А решило прекратить работу над трансфером 26-летнего футболиста и сосредоточиться на других вариантах усиления правого фланга обороны.
Причины отказа от сделки не раскрываются, официальные переговоры между клубами больше не ведутся.
В текущем сезоне Конопля провел 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.