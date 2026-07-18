Сергей Разумовский

Вингер Спортинга Франсишку Тринкау официально продолжит карьеру в Саудовской Аравии и станет футболистом Аль-Ахли. Об этом сообщил официальный сайт клуба из Джидды, который подтвердил завершение трансфера португальца.

По имеющейся информации, стороны заключили контракт сроком на четыре года. При этом финансовые детали сделки клубы решили не разглашать. В то же время инсайдер Фабрицио Романо ранее отмечал, что фиксированная часть трансфера составит 45 миллионов евро, а еще до 5 миллионов Спортинг может получить в виде бонусных выплат в зависимости от дальнейших условий сделки. Также сообщалось, что в Аль-Ахли рассматривали Тринкау как потенциальную замену Рияду Марезу.

26-летний футболист присоединился к Спортингу в 2022 году и за это время стал одним из важных исполнителей команды. В футболке лиссабонского клуба он провел 208 матчей во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 44 результативными передачами.

До выступлений за Спортинг Тринкау уже имел опыт игры в нескольких известных европейских клубах. В разные периоды своей карьеры он защищал цвета Порту, Браги, Барселоны и Вулверхэмптона.

В прошлом сезоне Тринкау провел 54 матча, в которых записал на свой счет 13 голов и 15 ассистов. Это был один из лучших его сезонов по статистике, ведь он не только регулярно создавал моменты для партнеров, но и сам завершал атаки. Именно такая универсальность и умение действовать на высокой интенсивности могли стать ключевыми факторами интереса со стороны Аль-Ахли.

В составе Спортинга Франсишку Тринкау дважды становился чемпионом Португалии, а также один раз выигрывал Кубок страны. Теперь он отправляется в новый чемпионат, где попытается помочь Аль-Ахли укрепить атакующую линию

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