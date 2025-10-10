Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Хорватии на выезде сыграла вничью с Чехией.

Поединок был небогатым на голевые моменты. Хозяева создали два самые опасные шанса, однако вратарь Доминик Ливакович спас Хорватию. Во втором тайме били Чори и Шульц, но оба раза мяч обошел ворота.

Для главного тренера хорватов Златко Далича этот матч стал юбилейным – сотым во главе национальной команды. Ближе всего к голу в составе гостей был Иван Перишич: сначала его удар в первом тайме прошел мимо, а во второй половине встречи попытку головой парировал голкипер Коварж. Вскоре вратарь чехов также отбил опасный удар Луки Сучича.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Хорватии набрала 13 очков и продолжает возглавлять группу L. Чехия уступает по дополнительным показателям, сыграв на один матч больше.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, седьмой тур

Чехия – Хорватия 0:0

Чехия: Коварж, Цоуфал, Витик, Крейчи, Зеленый, Черв, Соучек, Провод (Черны 76), Шульц (Лингр 76), Кушей (Видра 62), Хори

Хорватия: Ливакович, Якич, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол, Модрич, Сучич, Пашалич Марио (Иванович 62), Крамарич, Перишич (Фрук 78), Будимир (Пашалич Марко 62)

Предупреждения: Сучич, 73, Крамарич, 76