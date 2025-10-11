Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Франции на своем поле разгромила Азербайджан.

«Ле бле» подтвердили свой статус фаворита группы. Подопечные Дидье Дешама полностью контролировали игру, создавая моменты практически непрерывно.

Под конец первого тайма Килиан Мбаппе открыл счёт, реализовав момент в компенсированное время. После перерыва французы продолжили давление, и Рабьо удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Точку в матче поставил Флориан Товен, который забил под конец встречи после долгих лет своего отсутствия.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Франции набрала девять очков в группе D и увеличила отрыв от второго места, на котором теперь находится Украина, до пяти баллов. Следом идут Исландия (3) и Азербайджан (1).

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Франция – Азербайджан 3:0

Голы: Мбаппе, 45+2, Рабьо, 69, Товен, 84

Франция: Меньян, Эрнандес, Упамекано, Салиба, Гюсто, Коман (Нкунку 79), Рабьо (Камавинга 71), Тюрам, Олисе (Аклиуш 71), Мбаппе (Товен 83), Экитик (Матета 80).

Азербайджан: Махаммадалиев, Джафаргулиев, Алиев (Маммадов 70), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Байрамов (Дашдамиров 79), Хайбулаев (Хачаев 79), Махмудов, Ахмедзаде, Эмрели (Ахундзада 71).

Предупреждения: Рабьо 64 – Байрамов 26, Ахмедзаде 53