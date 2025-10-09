Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе восстановился после травмы и присоединился к командным тренировкам национальной сборной Франции.

26-летний форвард пропустил вторничную тренировку из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Испании против Вильярреала. Как сообщил журналист Андрес Рамос, в среду Мбаппе уже тренировался в общей группе, хотя его нагрузку пока ограничивают. Во время сессии капитан частично перешел на индивидуальную программу.

В пятницу сборная Франции проведет домашний матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Ожидается, что Дидье Дешам не станет рисковать здоровьем своего лидера и, вероятно, не выпустит Мбаппе с первых минут. Также французы проведут еще одну встречу отбора против Исландии 13 октября.