Туран назвал стадионы, которые Шахтёр рассматривает для проведения матчей Лиги чемпионов
В списке — четыре арены
около 2 часов назадПодписаться в
Арда Туран. Фото: ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал, что донецкий клуб сейчас рассматривает четыре возможные арены, где сможет проводить номинально домашние матчи в основном этапе Лиги чемпионов.
«У нас есть четыре арены на выбор: «Брентфорд», «Стэмфорд Бридж», стадион Фулхэма или в Гамбурге, – сообщил турецкий специалист во время интервью Kafa Sports.
Донецкая команда завершила сезон на первом месте в элитном дивизионе чемпионата Украины и получила право сыграть в главном еврокубковом турнире, стартовав с основного этапа ЛЧ.
Ранее Шахтер уже использовал стадион в Германии, когда в сезоне 2023/24 клуб принимал соперников в Гамбурге на стадионе «Volksparkstadion», который вмещает около 57 тысяч зрителей.