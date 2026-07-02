Денис Седашов

Киевское Динамо потерпело поражение от бухарестского Рапида в товарищеской встрече на австрийском тренировочном сборе.

Первая половина игры завершилась без забитых голов, а все мячи команды забивали после перерыва. Единственный гол в составе киевлян на 56-й минуте с пенальти забил Виталий Буяльский.

Для подопечных Игоря Костюка это поражение стало первым в рамках летней подготовки. Ранее бело-голубые сыграли вничью со Славией (1:1), разгромили Жилину (5:1) и победили польскую Вечисту (4:2).

Австрия-2026. Контрольный матч

Динамо – Рапид (Бухарест) – 1:3

Голы: Буяльский (56, с пенальти) – Эль Сави (53), Брумаз (76, с пенальти), Камара (89)

Следующий контрольный поединок киевский клуб проведет 3 июля против австрийского ЛАСКа.

Форвард Динамо попал в сферу интересов Порту.