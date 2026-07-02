«Динамо» проиграло «Рапиду» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Единственный гол у бело-синих забил Буяльский
20 минут назадПодписаться в
Киевское Динамо потерпело поражение от бухарестского Рапида в товарищеской встрече на австрийском тренировочном сборе.
Первая половина игры завершилась без забитых голов, а все мячи команды забивали после перерыва. Единственный гол в составе киевлян на 56-й минуте с пенальти забил Виталий Буяльский.
Для подопечных Игоря Костюка это поражение стало первым в рамках летней подготовки. Ранее бело-голубые сыграли вничью со Славией (1:1), разгромили Жилину (5:1) и победили польскую Вечисту (4:2).
Австрия-2026. Контрольный матч
Динамо – Рапид (Бухарест) – 1:3
Голы: Буяльский (56, с пенальти) – Эль Сави (53), Брумаз (76, с пенальти), Камара (89)
Следующий контрольный поединок киевский клуб проведет 3 июля против австрийского ЛАСКа.
Форвард Динамо попал в сферу интересов Порту.