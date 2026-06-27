Сергей Разумовский

Сборная Сенегала ярко завершила выступления на групповом этапе чемпионата мира-2026, одержав разгромную победу над Ираком в матче 3-го тура группы I.

Сенегальцы не оставили соперникам шансов и выиграли со счетом 5:0. Благодаря этому результату команда значительно улучшила свои статистические показатели на турнире и установила историческое достижение для африканских сборных.

Как сообщает Opta, Сенегал забил 8 мячей в трех матчах группового этапа ЧМ-2026. Это лучший результат среди всех африканских команд за всю историю выступлений на групповом этапе чемпионатов мира.

До поединка с Ираком сенегальцы дважды потерпели поражение, но в обоих матчах также отличались голами. В стартовом туре команда уступила Франции со счетом 1:3, а затем проиграла Норвегии — 2:3.

В итоге Сенегал набрал три очка и занял третье место в группе I. Несмотря на два поражения, команда, скорее всего, выйдет в плей-офф ЧМ-2026.