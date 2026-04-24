Сборная-участница чемпионата мира-2026 по футболу назначила нового наставника
Договор с предыдущим главным тренером команды был расторгнут
26 минут назад
В сборной Саудовской Аравии произошла смена главного тренера накануне чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщила пресс-служба ФФ Саудовской Аравии.
Федерация футбола страны приняла решение назначить Георгиоса Дониса новым наставником национальной команды. Контракт со специалистом рассчитан до июля 2027 года. При этом соглашение с предыдущим главным тренером Эрве Ренаром было расторгнуто.
Донис имеет опыт работы в ряде клубов, в частности АЕК, Панатинаикос, ПАОК и Аль-Фатех. До назначения в сборную он возглавлял Аль-Халидж.
Напомним, Саудовская Аравия сыграет в группе против Уругвая, Испании и Кабо-Верде.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.
