Владимир Кириченко

Главный тренер Борнмута Андони Ираола является главным кандидатом на замену уволенному Лиаму Росеньору в Челси. Об этом сообщает talkSPORT.

Накануне англичанин был отправлен в отставку с поста наставника команды.

В круг потенциальных кандидатов входят Эдди Хау из Ньюкасла, Франческо Фариоли, который возглавляет Порту, а также Филипе Луис и Эдин Терзич, однако Ираола идет как приоритетный вариант для назначения на постоянной основе следующим летом.

Баскский тренер уже официально объявил о своем уходе из нынешнего клуба после окончания сезона. Ранее Ираола отклонил предложение от Кристал Пэлас, где он рассматривался как преемник Оливера Гласнера.

До завершения этого сезона обязанности главного тренера «синих» будет исполнять Калум Макфарлейн. Он занял эту должность как временный наставник сразу после отставки Лиама Росеньйора.

Клуб планирует тщательно провести процесс отбора, чтобы утвердить нового тренера на начало летней предсезонной подготовки.

Напомним, Челси потерпел пять разгромных поражений в восьми последних матчах.