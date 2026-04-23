Владимир Кириченко

Фланговый нападающий Барселоны Ламин Ямаль получил травму в матче 33-го тура чемпионата Испании с Сельтой (1:0).

Ламин травмировался сразу после выполнения пенальти на 40-й минуте. Он не смог продолжить игру. Этот гол в итоге стал единственным в матче.

Испанский вингер рискует не сыграть в Ла Лиге до конца сезона и пропустить старт чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Ямаль получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Если обследование подтвердит разрыв связок, вингер не сыграет до конца сезона и пропустит старт первенства мира.

В текущем сезоне Ямаль провел 45 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач.

Напоминаем, Ямаль стал самым молодым игроком в истории, который сыграл 100 матчей в Ла Лиге.