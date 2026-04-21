Сергей Разумовский

Вингер Челси Эстеван получил травму в домашнем матче 33-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, в котором лондонская команда уступила со счетом 0:1.

О сроках восстановления бразильского футболиста сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, 18-летний игрок выбыл примерно на 15–20 дней из-за травмы подколенного сухожилия.

Ожидается, что Эстеван все же успеет вернуться к игре к возможному финалу Кубка Англии, который запланирован на июнь. Кроме того, бразилец, вероятно, сможет принять участие и в чемпионате мира, куда его планирует вызвать Карло Анчелотти.

Таким образом, повреждение не выглядит слишком серьезным в долгосрочной перспективе. Однако клуб украинца Михаила Мудрика временно потеряет одного из своих самых перспективных молодых исполнителей в важный отрезок сезона.

Мудрик получит максимальную дисквалификацию из-за допинга? Неутешительные новости из Англии.