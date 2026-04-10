Сборная Украины может провести июньский сбор в Украине
Следующий сбор перед товарищескими играми может принять современный комплекс во Львове
около 1 часа назад
Фото: УАФ
Руководство УАФ изучает возможность проведения следующего тренировочного сбора национальной команды в Украине.
Подготовительный период запланирован на июнь перед товарищескими матчами, одним из соперников в которых может стать сборная Дании. Сообщает ТаТоТаке.
В случае принятия положительного решения базой для сборной станет 5-звездочный комплекс Emily Resort.
