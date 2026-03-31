Украина победила Албанию благодаря голу Алексея Гуцуляка
Судьбу встречи в Валенсии решил один забитый мяч в начале второго тайма
Национальная команда Украины одержала победу над сборной Албании в товарищеском матче в испанской Валенсии. Поединок на стадионе Сьютад де Валенсия завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Алексей Гуцуляк. На 47-й минуте он замкнул головой подачу Богдана Михайличенко, который появился в стартовом составе вместо Виталия Мыколенко. Этот мяч стал решающим в игре подопечных Сергея Реброва.
Товарищеский матч
Украина — Албания 1:0
Голы: Гуцуляк, 47
Напоминаем, что сборная Украины вылетела из плей-офф квалификации ЧМ-2026 после поражения от Швеции.
«Мы не были готовы к ЧМ-2026». Откровенное заявление капитана сборной Украины Забарного.
