Сборная Украины по футболу обнародовала заявку на матч плей-офф раунда квалификации чемпионата мира-2026 против Швеции.

В состав не вошли полузащитник Руслан Малиновский и правый защитник Юхим Конопля, которые пропустят игру из-за перебора желтых карточек. Также в заявку не попал дебютант сборной защитник Борис Крушинский.

Матч Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени.