Денис Седашов

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Виталий Плецан во время пресс-конференции заявил, сколько свободных билетов осталось в продаже на матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина — Швеция.

Хочу попросить вас задействовать свои соцсети, свои СМИ, ресурсы, чтобы пригласить болельщиков. У нас осталось чуть менее 2 тысяч билетов на стадион. Давайте сделаем завтра аншлаг. Надеюсь на вашу помощь. Виталий Плецан

Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени

Стало известно, кто будет судить сборные Украины и Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026.