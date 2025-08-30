Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил перевести защитника Полесья Богдана Михайличенко из резервного списка в основную заявку команды на сентябрьские матчи.

Левый защитник Полесья Богдан Михайличенко довызван в сборную Украины на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Франции и Азербайджана.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров перевел игрока житомирцев из резервного списка в основной, заменив травмированного Александра Тимчика.

Напомним, что сборная Украины в первых двух турах сыграет против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).

Отметим, что дебютный вызов в национальную команду получили полузащитник Шахтера Олег Очеретько и защитник Динамо Тарас Михавко.

Ранее Сергей Ребров решил перевести вингера Динамо Назария Волошина из резервного списка в основную заявку команды на сентябрьские матчи.