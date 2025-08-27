Сергей Стаднюк

Завершились первые ответные матчи раунда плей-офф квалификации еврокубков.

В Лиге чемпионов Карабах в Баку сумел удержать преимущество после выездной победы в первом матче, хотя и уступил Ференцварошу. По сумме двух встреч именно азербайджанцы прошли дальше. Хозяева ответили на быстрый гол Джозефа результативными ударами Леандру Андраде и Зубира, но после перерыва венгры добавили и благодаря пенальти Варги и позднему голу Тота вырвали победу, которая все же не позволила им отыграть фору соперника. Азербайджанский клуб сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, венгерский второй сезон подряд будет играть в Лиге Европы.

В этом турнире АЕК Ларнака дома потерпел сенсационное разгромное поражение от Бранна, который после минимального преимущества в первой игре разгромил киприотов 4:0. Хозяева остались в меньшинстве еще до перерыва после удаления Саборита, чем мгновенно воспользовались норвежцы. Кастро открыл счет в компенсированное время первого тайма, а после перерыва Хансен, Кнудсен и Солтведт довели дело до уверенной победы и путевки в основную сетку Лиги Европы.

В Лиге конференций Рига подарила своим болельщикам победу над Спартой Прага благодаря единственному голу Яго Сикейры на 68-й минуте. Бывший игрок Вереса стал главным героем матча, но этого оказалось недостаточно для прохода дальше. Поражение 0:2 в первой встрече оставило латвийцев за бортом турнира, тогда как чехи сохранили преимущество и продолжат свой путь в турнире.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации, ответный матч

Карабах – Ференцварош 2:3 (3:1 – первый матч)

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 – Джозеф, 12, Варга, 55 (пен.), Тот, 81

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации, ответный матч

АЕК Ларнака – Бранн 0:4 (1:2 – первый матч)

Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Удаление: Саборит, 39

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации, ответный матч

Рига – Спарта Прага 1:0 (0:2 – первый матч)

Гол: Яго Сикейра, 68