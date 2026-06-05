Сергей Разумовский

Женская сборная Украины минимально уступила Исландии в 5-м туре европейского отбора на ЧМ-2027. Команда Ии Андрущак проиграла со счётом 0:1.

Судьбу встречи решил единственный гол в первом тайме. На 25-й минуте Пальмадоттир вывела Исландию вперёд, и этот мяч в итоге стал победным.

После этого поражения сборная Украины осталась без набранных очков в группе А3. За тур до завершения группового этапа сине-жёлтые уже потеряли шансы опередить Исландию, у которой 6 очков, и избежать последнего места.

Напрямую на ЧМ-2027 выйдут победители четырёх групп Лиги А. Остальные путёвки будут разыграны в плей-офф, который состоится в октябре-декабре 2026 года.

В первом раунде плей-офф команды, занявшие вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями шести групп Лиги C и лучшими вторыми командами Лиги C. Восемь победителей этих пар выйдут во второй раунд.

Также четыре последние команды Лиги А и четыре победителя групп Лиги В сыграют против третьих и вторых команд Лиги В соответственно. Восемь победителей этих противостояний также пройдут во второй раунд.

Отбор ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3

Украина – Исландия 0:1

Гол: Пальмадоттир, 25

Украина: Келюшик, Шайнюк, Ольхова, Шматко, Петрик, Кунина (Христюк, 73), Заборовец, Молодюк, Кравчук (Радионова, 57), Бойчук (Когут, 73), Глущенко (Головач, 57).

Исландия: Рунарсдоттир, Гудр. Арнардоттир, Виггосдоттир, Сигурдардоттир, Хейдарсдоттир, Антонсдоттир (Германнсдоттир, 88), Вилльяльмсдоттир (Линда-Лиф Боама, 70), Йоханнсдоттир, Асгейрсдоттир (Эйриксдоттир, 58), Пальмадоттир (Триггвадоттир, 70), Йесен (Зомерс, 88).

Предупреждения: Петрик (15), Заборовец (27), Молодюк (77) – Виггосдоттир (9), Триггвадоттир (76), Хейдарсдоттир (89).

Удаление: Триггвадоттир, 90+5 (вторая жёлтая карточка)

В предыдущем туре Украина разгромно уступила Испании (0:5).