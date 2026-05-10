Сергей Разумовский

Федерация футбола Ирана подтвердила, что национальная сборная страны планирует выступить на чемпионате мира-2026, сообщает Al Jazeera. Турнир пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. В то же время иранская сторона выдвинула ряд требований к организаторам и странам-хозяйкам соревнований.

В федерации подчеркнули, что Иран не собирается отказываться от участия в мундиале, так как команда получила право сыграть на турнире на спортивных принципах. Там также подчеркнули, что сборная намерена выступить на чемпионате мира, сохраняя собственные убеждения, культурные особенности и принципы.

Представители иранского футбола заявили, что никакие внешние факторы не должны лишить команду возможности сыграть на мировом первенстве. В федерации считают, что квалификация на чемпионат мира гарантирует сборной право быть участником турнира.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что организаторам чемпионата мира уже передан список из десяти требований. Среди основных пунктов — своевременное оформление и выдача виз для делегации, уважение к государственным символам Ирана и национальному гимну, а также гарантия надлежащего уровня безопасности.

Особое внимание иранская сторона уделяет вопросам безопасности в аэропортах, отелях и во время передвижения команды к стадионам. Федерация ожидает, что эти условия будут учтены странами-хозяйками турнира.

Ранее английские медиа сообщали, что в случае официального отказа Ирана от участия в чемпионате мира может быть организован дополнительный плей-офф для сборных, которые не смогли напрямую пробиться на турнир. Среди потенциальных участников такого отбора называли Украину, Италию и другие национальные команды.

