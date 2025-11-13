Павел Василенко

Вчера вечером сборная Украины провела традиционную предматчевую тренировку на парижском стадионе «Парк де Пренс», где состоится матч с командой Франции в рамках отбора ЧМ-2026. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Фото: УАФ

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция – первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (четыре очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Матч Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.