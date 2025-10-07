Сборная Украины U-17 уступила Италии со счетом 1:2 в третьем туре первого этапа отбора на Евро-2026.

Итальянцы вышли вперед на 34-й минуте благодаря точному удару Джоеле Джамматтеи. Украина отыгралась на 55-й минуте: Владимир Квиквиния реализовал передачу Андрея Гамзика.

Когда казалось, что сине-желтые смогут удержать ничейный результат, на 85-й минуте Диего Перилло после паса Джампаоло Бонифаци принес победу сборной Италии.

В итоге Украина заняла третье место в группе, набрав четыре очка. Поскольку команда не вошла в две лучшие команды группы, она не прошла во второй раунд Лиги A, где весной 2026 года будет разыграно семь путевок на финальный турнир Евро.

Квалификация на Евро-2026 U-17. Первый этап. Третий тур

Украина – Италия – 1:2

Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85