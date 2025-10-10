Павел Василенко

Сборная Украины U-21 провела матч против сверстников из Венгрии в квалификации чемпионата Европы 2027 года. Матч завершился со счетом 3:3.

Отметим, что украинцы сравняли на 86-й минуте – защитник Илья Крупский вырвал ничью для подопечных испанского специалиста Унаи Мельгосы.

Сборная Украины после двух сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла в активе, что позволяет ей располагаться на первом месте группы Н.

Напомним, что в своем первом матче отбора молодежная сборная Украины с разгромным счетом победила Литву (4:0).

В следующем матче отбора украинцы сыграют с хорватами. Встреча состоится 14 октября.

Чемпионат Европы 2027 U-21, квалификация

Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 86 – Туболи, 37, Молнар, 60, Феньё, 80.