Сборная Украины U-21 провела отборочный матч Евро-2027 с шестью голами
Сине-жёлтые сыграли вничью с венграми
около 1 часа назад
Сборная Украины U-21 провела матч против сверстников из Венгрии в квалификации чемпионата Европы 2027 года. Матч завершился со счетом 3:3.
Отметим, что украинцы сравняли на 86-й минуте – защитник Илья Крупский вырвал ничью для подопечных испанского специалиста Унаи Мельгосы.
Сборная Украины после двух сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла в активе, что позволяет ей располагаться на первом месте группы Н.
Напомним, что в своем первом матче отбора молодежная сборная Украины с разгромным счетом победила Литву (4:0).
В следующем матче отбора украинцы сыграют с хорватами. Встреча состоится 14 октября.
Чемпионат Европы 2027 U-21, квалификация
Украина U-21 – Венгрия U-21 – 3:3
Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 86 – Туболи, 37, Молнар, 60, Феньё, 80.