Мельгоса объяснил, что хочет видеть от молодежной сборной в ближайших играх отбора на Евро-2027.
Сине-желтые проведут два поединка
33 минуты назад
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал, как команда будет готовиться к матчам отбора Евро-2027. Его слова приводит УАФ.
У нас много новых игроков, поэтому в некотором смысле этот сбор будет похож на предыдущий. Мы постараемся заложить фундамент работы, чтобы футболисты могли развиваться вместе с командой. Соревновательный аспект также важен - у нас есть два официальных поединка и всего три дня на подготовку, - рассказал Мельгоса.
Молодежная сборная Украины 10 октября в словенском городе Мурска-Собота сыграет номинально домашний матч с Венгрией, а 14 октября в Великой Горицы - гостевой поединок с Хорватией.
