Тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высоко оценил прогресс Артема Довбика в процессе адаптации к своим требованиям.

«Мне жаль, что Довбик уехал в сборную. Я вижу, как он растет, физически развивается. Это самое важное, потому что он по сути сильный игрок, как физически, так и технически, и чтобы показывать высокие результаты, он должен быть в отличной форме

Я хотел бы довести его до оптимальной формы, веря, что он снова сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Он хорошо выступил во Флоренции. Нам нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности; он должен знать, что команда его поддерживает», – сказал тренер для Corriere dello Sport.