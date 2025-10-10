Гасперини — о Довбике: «Мне жаль, что он уехал в сборную Украины»
Тренер отметил прогресс нападающего
около 1 часа назад
Тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высоко оценил прогресс Артема Довбика в процессе адаптации к своим требованиям.
«Мне жаль, что Довбик уехал в сборную. Я вижу, как он растет, физически развивается. Это самое важное, потому что он по сути сильный игрок, как физически, так и технически, и чтобы показывать высокие результаты, он должен быть в отличной форме
Я хотел бы довести его до оптимальной формы, веря, что он снова сможет реализовать свой потенциал. Мы работаем в этом направлении. Он хорошо выступил во Флоренции. Нам нужно вселить в него большую уверенность и чувство принадлежности; он должен знать, что команда его поддерживает», – сказал тренер для Corriere dello Sport.
В этом сезоне украинский форвард провел семь матчей за римский клуб, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
