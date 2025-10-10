Павел Василенко

10 октября в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр» состоится матч 3-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Исландия – Украина (начало игры — в 21:45 по киевскому времени).

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Исландцы сыграют в синем, сообщает прессслужба УАФ.

Сборная Украины неудачно стартовала в квалификации ЧМ-2026. В первом туре сборная Украины уступила Франции (0:2). Далее подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

В настоящее время сборная Исландии занимает второе место в группе D, набрав три балла, Украина – третья с одним очком в активе.