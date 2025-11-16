Бывший капитан Динамо Сергей Рыбалка проанализировал работу Сергея Реброва, с которым работал в Киеве, в сборной Украины.

Я вижу, что игра изменилась, если брать работу Реброва в Динамо и в сборной. Во-первых, структура игры изменилась, игроки по-другому располагаются. Контроль есть, но этот контроль в некоторых матчах не приводит к ситуации, которая бы позволила забить гол.

То есть контроль ради контроля – это я вижу, но где-то врывания из глубины – кажется, этого не хватает, где-то больше остроты и какого-то риска у чужих ворот. Это не камень в огород. Может, это Сергей Станиславович так требует. Но какой-то агрессии не хватает именно впереди. Бывает, можно где-то пойти в обыгрыш, подать или ударить, но игрок разворачивается, начинает все сначала, отдает защитникам. Сам контроль присутствует, но иногда он ни к чему не приводит.

Может, сложно Станиславовичу все донести, потому что мало времени. Как для меня, он клубный тренер. Когда каждый день его идеи, конечно, быстрее ты будешь выполнять на футбольном поле. Нужно, чтобы микроклимат в команде был, какие-то стандарты наиграть, восстановить игроков после чемпионата, кто играл последний матч. Возможно, его идеи не так воспринимают игроки, как в клубе.

Я думаю, он хотел получить новый вызов для себя. В принципе, он его получил, когда возглавил сборную. Знаешь, критика – потому что у нас люди любят. Это все по-другому воспринимаешь, когда работаешь в Европе, где он работал последнее время.

Как он на это будет реагировать? Видим, что, в принципе, он с этим пока справляется, не поддается этому, что пишут после каждого матча, на провокации. Потому что после каждого матча практически все пишут, что Ребров, давай уже увольняйся. В принципе, он выполняет эту работу, и, как мы видим, ничего не потеряно. Команда борется за выход на ЧМ, все, в принципе, в руках сборной.

Я думаю, он попробовал. Доиграют квалификацию, выйдут на ЧМ – а дальше, думаю, он вернется к клубной карьере. Думаю, он там больше получает этих эмоций тренера. И когда команда прогрессирует, когда ты это каждый день видишь – он от этого получает удовольствие, думаю, больше.