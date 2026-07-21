Новичок Динамо Алексей Сыч прокомментировал свой переход из львовских Карпат в киевский клуб. Слова правого защитника передает пресс-служба бело-синих.

Очень счастлив присоединиться к такому большому клубу. Эмоции – положительные, впечатления – лучшие.

Был с «Карпатами» на сборах в Словении. После одной из контрольных игр позвонил агент, сказал, что есть такое предложение, не против ли я. Я ответил: «Конечно, почему бы и нет». И буквально через день-два все решилось.

Почему выбрал пятый номер? Раньше всегда носил 77-й, сейчас возникло желание что-то поменять. Ни к чему не привязывался, просто выбрал пятый.

С тренерами еще не общался. С некоторыми ребятами переписывался – спрашивали, что и как. По сути, у меня в «Динамо» много друзей, знакомых, поэтому в адаптации как таковой, думаю, не будет необходимости.

Думаю, готов к переезду в Киев. Как говорят, новый город – новые возможности. Надо что-то менять, выходить из зоны комфорта. Так и становятся сильнее.

Отсутствие сборов? Это уже будет по факту, когда присоединюсь к команде. Нужно в первую очередь ознакомиться с требованиями тренера. Буду адаптироваться! Какие амбиции? Чемпионство.