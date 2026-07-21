Сергей Разумовский

Нападающий Динамо получил мышечное повреждение и в настоящее время находится на этапе восстановления, сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, футболист уже начал активную реабилитацию и делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам.

Очевидцы, которые видели Мунгенге в тренажерном зале, отмечают, что игрок работает очень усердно и демонстрирует профессиональный подход к процессу восстановления. В клубе рассчитывают, что нападающий сможет вернуться к работе в оптимальных кондициях после завершения реабилитации.

Ранее Динамо подписало защитника сборной Украины перед матчами с ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы.