Звездный новичок Динамо, который перешел из ПСЖ, получил мышечную травму перед противостоянием с ПАОК
Известно, почему Мунгенге не дебютировал за киевлян
8 минут назадПодписаться в
Пьер Мунгенге. Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий Динамо получил мышечное повреждение и в настоящее время находится на этапе восстановления, сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, футболист уже начал активную реабилитацию и делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам.
Очевидцы, которые видели Мунгенге в тренажерном зале, отмечают, что игрок работает очень усердно и демонстрирует профессиональный подход к процессу восстановления. В клубе рассчитывают, что нападающий сможет вернуться к работе в оптимальных кондициях после завершения реабилитации.
Ранее Динамо подписало защитника сборной Украины перед матчами с ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы.