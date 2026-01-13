Хаби Алонсо рассматривается букмекерскими конторами как главный кандидат на должность главного тренера Ливерпуля после своего увольнения из мадридского Реала. 12 января испанский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 44-летним специалистом по взаимному согласию сторон.

По мнению букмекеров, именно Алонсо имеет наибольшие шансы заменить Арне Слота на тренерском мостике мерсисайдцев. Вероятность его назначения оценивается коэффициентом 2.25, что делает испанца бесспорным фаворитом гонки.

Вторую позицию в списке возможных преемников занимает бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп, возвращение которого оценивается коэффициентом 6.50. Третьим в рейтинге идет нынешний главный тренер ПСЖ Луис Энрике с показателем 7.00.

Также среди претендентов на должность называют Юлиана Нагельсманна и Андони Ираолу, шансы которых букмекеры оценивают одинаково.

Следующий тренер Ливерпуля по версии букмекеров: