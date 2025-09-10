Павел Василенко

Лукаш Фабьянский, который в июне трогательно попрощался с Вест Хэмом после семи лет в клубе, неожиданно возвращается. В среду лондонцы официально объявили о подписании нового контракта с 40-летним польским голкипером.

Причиной такого шага стала нехватка вариантов на вратарской позиции после ухода Веса Фодерингема в Арис Лимасол. В составе «молотобойцев» остались только Альфонс Ареола и новичок Мадс Хермансен, поэтому тренер Грэм Поттер решил сделать ставку на опытного Фабьянского.

Поляк подписал соглашение на один сезон и не скрывал эмоций от возвращения:

«Я очень рад снова быть здесь. Для меня этот клуб и эти люди особенные. Я всегда был тем, кто ставит команду выше личных целей. Возможно, именно поэтому меня так воспринимают здесь. Это чувство дома», – сказал Фабианский.

За первый период в Вест Хэме Фабьянский сыграл 216 матчей, завоевал титул «Молота года» в 2019-м и стал частью команды, которая принесла клубу первый еврокубковый трофей почти за 50 лет – победу в Лиге конференций в 2023-м.

Теперь легенда клуба имеет шанс еще раз оставить свой след в истории Вест Хэма.