Павел Василенко

В третьем туре АПЛ Манчестер Сити потерпел неожиданное поражение от Брайтона со счётом 1:2.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счёт в своём 100-м матче в Английской Премьер-лиге, но после перерыва хозяева поля перевернули игру. На 65-й минуте пенальти хладнокровно реализовал Джеймс Милнер. Этот гол сделал 39-летнего англичанина вторым самым возрастным бомбардиром в истории лиги.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы это второе поражение в новом сезоне.

Победный удар Брайтона нанёс Брайан Груда, выйдя на замену и реализовав контратаку на 89-й минуте.

Тем временем Вест Хэм наконец-то набрал первые очки в сезоне, уверенно победив Ноттингем Форест на выезде – 3:0. Решающие события произошли в конце игры: отличились Джаррод Боуэн, Лукас Пакета и Каллум Вилсон.

АПЛ, 3-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Милнер, 67 (пен), Груда, 89, – Холанд, 34.

Ноттингем Форест – Вест Хэм – 0:3

Голы: Боуэн, 84, Пакета, 88 (пен), Вилсон, 90+1.