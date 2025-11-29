Бывший легендарный голкипер Динамо Александр Шовковский, который на этой неделе потерял должность главного тренера киевской команды, прокомментировал решение руководства клуба.

«Эрнест Хемингуэй однажды написал: „Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить во взрослом возрасте, — это непреклонная необходимость продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри“, — написал Шовковский в Facebook.

Сообщается, что тренер уже удалил соответствующее сообщение, однако в сети сохранился лишь скриншот. Цитата, которая приводится, широко известна в интернете, хотя достоверных подтверждений её принадлежности Хемингуэю нет.

Напомним, руководство Динамо решило попрощаться с Шовковским после неудачи в поединке основного этапа Лиги конференций, где команда уступила кипрской Омонии со счетом 0:2.