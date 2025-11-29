Шовковский отреагировал на увольнение из Динамо, процитировав Хемингуэя
Специалист уже удалил публикацию
около 19 часов назад
Бывший легендарный голкипер Динамо Александр Шовковский, который на этой неделе потерял должность главного тренера киевской команды, прокомментировал решение руководства клуба.
«Эрнест Хемингуэй однажды написал: „Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить во взрослом возрасте, — это непреклонная необходимость продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри“, — написал Шовковский в Facebook.
Сообщается, что тренер уже удалил соответствующее сообщение, однако в сети сохранился лишь скриншот. Цитата, которая приводится, широко известна в интернете, хотя достоверных подтверждений её принадлежности Хемингуэю нет.
Напомним, руководство Динамо решило попрощаться с Шовковским после неудачи в поединке основного этапа Лиги конференций, где команда уступила кипрской Омонии со счетом 0:2.
Поделиться