Павел Василенко

Матч открытия Английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Борнмутом был временно прерван в пятницу после того, как нападающий гостей Антуан Семеньо сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков.

На 29-й минуте арбитр Энтони Тейлор остановил игру после углового удара в пользу Ливерпуля, чтобы разобраться в ситуации, и вызвал обоих тренеров на боковые линии для получения инструкций.

Капитана Ливерпуля Вирджила ван Дейка и его коллегу из Борнмута Адама Смита вызвали на скамейки запасных для получения дальнейших инструкций, прежде чем игра возобновилась через четыре минуты.

После перерыва зрителям на «Энфилде» было зачитано антидискриминационное обращение.

25-летний игрок сборной Ганы Семеньо забил два гола после перерыва, помогая своей команде временно сравнять счет, прежде чем Ливерпуль добился победы со счетом 4:2.

«Мы глубоко обеспокоены заявлениями о дискриминации со стороны части общественности. Такие инциденты недопустимы в нашей игре, и мы будем тесно сотрудничать с судьями, клубами и соответствующими органами власти, чтобы установить факты и обеспечить принятие соответствующих мер», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации.

Полиция Мерсисайда сообщила, что 47-летнего мужчину вывели с «Энфилда» после сообщений о расистских оскорблениях, и начато расследование. Ливерпуль заявил, что будет полностью сотрудничать с полицией.