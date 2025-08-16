Первый титул Баварии? Дебют украинца в АПЛ? Динамо против новичка. Что посмотреть 16 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня субботы
около 3 часов назад
Суббота, 16 августа, станет первым днем «настоящих» европейских футбольных выходных в новом сезоне.
🇺🇦 Украинское
Игровой день начнется с украинских баталий. В рамках четвертого тура Второй лиги самый интересный матч состоится в группе А. Лесное Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша на выезде сыграет с дублем Буковины.
12:30 | Буковина-2 – Лесное. Прямая трансляция
В третьем туре Первой лиги состоится без преувеличения суперматч для уровня ПФЛ. Черноморец примет Ворсклу. Это афиша, которая могла бы украсить УПЛ. Но реалии другие. Также рекомендуем посмотреть противостояние амбициозных Агробизнеса и Металлиста.
15:00 | Агробизнес – Металлист. Прямая трансляция
17:00 | Черноморец – Ворскла. Прямая трансляция
Сразу две первые команды прошлого сезона сыграют сегодня в рамках третьего тура УПЛ. Александрия попробует впервые в сезоне хотя бы не проиграть за Кирилла Нестеренко в противостоянии с Металлистом 1925. Колос, который находится в группе лидеров, примет Карпаты, которым пророчат борьбу за «бронзу». Динамо вслед за Шахтером проведет экзамен для новичка элиты Эпицентра.
13:00 | Александрия – Металлист 1925. Прямая трансляция
15:30 | Колос – Карпаты. Прямая трансляция
18:00 | Эпицентр – Динамо. Прямая трансляция
🇪🇺 Европейское
В самом разгаре и стартовый тур АПЛ. Этот день может стать историческим для Украины, ведь за Сандерленд в элитном дивизионе может дебютировать Тимур Тутьоров. Вероятность выхода Назария Русина можно оценивать примерно на уровне перехода в ПСЖ второго воспитанника Динамо.
Астон Вилла примет Ньюкасл в битве команд с лигочемпионскими амбициями. Тоттенхэм, который на последних минутах проиграл Суперкубок УЕФА парижанам, примет Бёрнли. Обновленный Манчестер Сити после неудачного выступления на КЧС будет иметь возможность проявить себя в АПЛ.
14:30 | Астон Вилла – Ньюкасл. Прямая трансляция
17:00 | Сандерленд – Вест Хэм. Прямая трансляция
17:00 | Тоттенхэм – Бёрнли. Прямая трансляция
19:30 | Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прямая трансляция
Целый ряд матчей состоится в рамках 1/32 финала Кубка Германии. Из них самыми интересными, пожалуй, являются два противостояния. Украинец Артем Степанов попробует забить скромномуИллертиссену за Нюрнберг Мирослава Клозе. Лейпциг на выезде проэкзаменует Зандхаузен.
16:30 | Зандхаузен – РБ Лейпциг. Прямая трансляция
16:30 | Иллертиссен – Нюрнберг. Прямая трансляция
Начнёт сезон и один из французских грандов, Монако. Монегаски в первом туре Лиги 1 примет Гавр.
20:00 | Монако – Гавр. Прямая трансляция
Барселона начнёт выступления в испанской Ла Лиге с выездного поединка. Действующего чемпиона на своём поле примет Мальорка.
20:30 | Мальорка – Барселона. Прямая трансляция
Сможет уже сегодня завоевать первый трофей в сезоне Бавария. Чемпион Германии будет противостоять обладателю кубка Штутгарту в матче за Суперкубок страны.
21:30 | Штутгарт – Бавария. Прямая трансляция
В Португалии чемпионат уже стартовал неделю назад. Однако для Бенфики это будет первый матч в новом розыгрыше. В рамках второго тура украинец Анатолий Трубин попробует помочь «орлам» успешно начать ещё один поход за чемпионством.
22:30 | Эштрела Амадора – Бенфика. Прямая трансляция
