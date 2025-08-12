Слот после поражения Ливерпуля в Суперкубке Англии: «Это уже слишком»
Мерсисайдцы провалили серию пенальти
около 2 часов назад
Ливерпуль уступил Кристал Пэлас в Суперкубке Англии. Основное время завершилось со счетом 2:2, но в серии пенальти мерсисайдцы потерпели поражение.
После матча главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился впечатлениями:
Нам противостояла хорошая команда. В прошлом сезоне они создавали нам трудности, и сегодня они тоже это делали. Мы смогли создать больше моментов, чем обычно против команд с низким блоком. Но если пропускаешь два гола — это уже слишком, особенно если бить пенальти так, как мы. Обычно, если другая команда не забивает два пенальти в серии, ты ожидаешь победы, а мы — нет. Салах обычно забивает, Макаллистер обычно забивает, Эллиотт обычно забивает…
В первом туре английской Премьер-лиги Ливерпуль 15 августа примет Борнмут.