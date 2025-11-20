Шацьких на родине остался без работы
Легенда Динамо покинул Андижан
около 1 часа назад
Максим Шацких / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший футболист и тренер Динамо Максим Шацких досрочно завершил сотрудничество с узбекским Андижоном, сообщает пресс-служба клуба.
Руководство клуба и тренер по взаимному согласию расторгли контракт, который истекал 31 декабря этого года.
Временно руководство командой возложено на Акмала Шорахмедова.
Андижон под руководством Шацких провел 24 матча во всех турнирах: 5 побед, 9 ничьих, 10 поражений.
