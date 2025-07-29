Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс высказался о будущем свадьбы полузащитника киевлян Николая Шапаренко и своей дочери Христины Шацких.

🙂🙂🙂 Вопросы о свадьбе не ко мне, это совсем не по адресу. Позвоните Николаю Шапаренко.

Думаю, сейчас немного не до свадьбы им, этих всех шумных мероприятий. Они умные молодые люди и понимают, что устраивать гулянья, грандиозный сабантуй не время.

Если нужны им штампы в паспорте, то почему бы и нет? Потом можно в семейном кругу, тихо и спокойно отпраздновать. Думаю, будет достаточно, – сообщил Шацких в интервью «Украинскому футболу».