Бывший нападающий и тренер Динамо Максим Шацких поделился мыслями о вингере команды Андрее Ярмоленко и высказался относительно возможности побить игроком его рекорд по голам в чемпионате Украины (124, по некоторым данным 123, у Ярмоленко 114).

Ярмоленко еще может передумать завязывать. Сезон пройдет, будет видно. Он оценит свое физическое состояние, здоровье, поймет, не надоел ли ему футбол, или все еще есть мотивация, чтобы играть, и тогда, наверное, Андрей и примет действительно окончательное решение. Лично я думаю, что сил у него еще достаточно.

Побьет мой рекорд – и пусть, будет молодец. Завидовать не буду. Так я же сам первым его и поздравлю с званием лучшего бомбардира УПЛ, когда и если ему это удастся, - сказал Шацких в интервью «Украинскому футболу».