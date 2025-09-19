«Шахтар» збільшив свою пропозицію за бразильського таланта
Габріель Мек. Фото - ФК Гремио
Шахтер получил отказ от бразильского полузащитника Гремио Габриэля Меки по поводу перехода в донецкий клуб, сообщает журналист Кальель Дорнелес.
Указывается, что донецкий клуб предложил бразильцам за игрока 13 миллионов евро фиксированной суммы плюс три миллиона в виде бонусов.
Однако сделка сорвалась, поскольку 17-летний талант дал понять, что хочет остаться в Гремио и попробовать свои силы в основной команде.
В сезоне 2025 Габриэл провел 15 матчей за Гремио во всех турнирах, на его счету три гола.
Соглашение Меки с бразильским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
