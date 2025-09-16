Этим летом у Шахтера был шанс расстаться с 19-летним бразильским вингером Алиссоном, которого хотел подписать представитель немецкой Бундеслиги.

Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганык, донецкий клуб получил официальное предложение от РБ Лейпциг на сумму 30 миллионов евро. Однако горняки посчитали эту цену недостаточной и установили свою планку — 50 миллионов.

Напомним, Алиссон перебрался в Шахтер в марте из Атлетико Минейро за 14 миллионов евро, при этом бывший клуб сохранил за собой 15% от возможной будущей продажи.

В текущем сезоне молодой футболист уже провел 14 матчей за донецкий клуб, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет девять миллионов евро.

