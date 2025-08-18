«Шахтер» близок к потере своего лидера
Бразильский игрок нужен клубу АПЛ
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер и английский Фулхэм достигли принципиальной договоренности по переходу вингера «горняков» Кевина. Об этом сообщает спортивный журналист Аарон Рамиро.
По данным источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро, а еще пять миллионов клуб может получить в виде бонусов при выполнении определенных условий.
22-летний Кевин в этом сезоне провел за Шахтер три матча, в которых забил четыре гола;
Соглашение бразильца с донецким клубом действует до 31 декабря 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
